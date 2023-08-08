Во время войны РФ почти наполовину опустошила самый большой склад советских танков и БТР – СМИ

Россия почти наполовину опустошила один из самых больших складов советской бронетехники во время полномасштабной войны против Украины.

Об этом пишет издание The Moscow Times, ссылаясь на спутниковые снимки Google Earth.

Речь идет о базе законсервированной военной техники Вагжаново в Бурятии, расположенной неподалеку от Улан-Удэ. По подсчетам издания, она занимает площадь около 13 кв. км и является самой большой в РФ среди баз хранения техники, о которых известно.

За время полномасштабной войны оккупанты сняли с хранения на базе Вагжаново более 40% старых советских танков и бронетранспортеров.

Журналисты подсчитали, что до вторжения в Украину, в сентябре 2021 года, на базе под открытым небом хранилось около 3 840 единиц бронетехники. В ноябре 2022 года это количество сократилось до около 2 600 бронемашин. До мая 2023 года в Вагжаново оставалось около 2 270 единиц бронетехники.

Таким образом, за это время с базы вывезли 1 570 советских танков и БТР, или 40,8% единиц. Большую часть техники (32%) забрали после объявления мобилизации в РФ в конце 2022 года.

Издание объясняет, что техника на этой базе хранилась в основном под открытым небом. В РФ так хранят ту военную технику, которую “не жалко”, это предусмотрено инструкциями российского Минобороны.

На проанализированных журналистами снимках за ноябрь 2022 года видно, что примерно половина техники была без башен или имела другие следы повреждений, заметные со спутника. Аналогичные признаки наблюдаются у около половины военной техники, которая оставалась на базе до мая 2023 года.

На территории базы также есть 10 ангаров, в которых можно разместить до 400 единиц бронетехники.

В соцсетях бывших российских военнослужащих с базы Вагжаново издание нашло несколько снимков хранящихся там танков. Военные эксперты сообщили журналистам, что это танки Т-62, выпускавшиеся еще в СССР с 1962 по 1975 год.

В публикации отмечается, что до полномасштабной войны Россия регулярно утилизировала устаревшую бронетехнику, контракты заключались по 2022 год. При этом количество контрактов на утилизацию начало уменьшаться в 2017 году. Тогда в Минобороны РФ заявили, что советские танки еще могут пригодиться “в связи с изменением международной обстановки”.

По оценке нидерландского военно-аналитического проекта Oryx, к лету 2023 года войска РФ потеряли в Украине более 2 тыс. танков.

Однако страна-агрессор использует расконсервированную советскую бронетехнику не только для восполнения потерь, но и для “паллиативной замены артиллерии”. Со старых танков могут снимать стволы и трансмиссии для капитального ремонта других танков, которые еще рабочие.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили уже 4 254 танка оккупантов.

Источник: The Moscow Times

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