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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Під час війни РФ майже наполовину спустошила найбільший склад радянських танків та БТР – ЗМІ

Танк РФ
Фото: Getty Images

Росія майже наполовину спустошила один із найбільших складів радянської бронетехніки під час повномасштабної війни проти України.

Про це пише видання The Moscow Times, посилаючись на супутникові знімки Google Earth.

Йдеться про базу законсервованої військової техніки Вагжаново в Бурятії, розташовану неподалік Улан-Уде. За підрахунками видання, вона займає площу близько 13 кв. км і є найбільшою в РФ серед баз зберігання техніки, про які відомо.

За час повномасштабної війни окупанти зняли зі зберігання на базі Вагжаново понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів.

Журналісти підрахували, що до вторгнення в Україну, у вересні 2021 року, на базі просто неба зберігалося близько 3 840 одиниць бронетехніки. У листопаді 2022 року ця кількість скоротилася до близько 2 600 бронемашин. А до травня 2023 року у Вагжаново залишалося близько 2270 одиниць бронетехніки.

Тож за цей час з бази вивезли 1570 радянських танків та БТР, або 40,8% одиниць. Більшу частину техніки (32%) забрали після оголошення мобілізації в РФ наприкінці 2022 року.

База РФ Вагжаново

Фото: Военный Осведомитель/The Moscow Times

Видання пояснює, що техніка на цій базі зберігалася здебільшого просто неба. У РФ так зберігають ту військову техніку, яку “не шкода”, це передбачено інструкціями російського Міноборони.

На проаналізованих журналістами знімках за листопад 2022 року видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші сліди пошкоджень, помітні з супутника. Аналогічні ознаки спостерігаються у приблизно половини військової техніки, яка залишилася на базі до травня 2023 року.

База РФ Вагжаново

Фото: Военный Осведомитель/The Moscow Times

На території бази є також 10 ангарів, в яких можна розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх російських військовослужбовців з бази Вагжаново видання знайшло кілька знімків танків, які там зберігаються. Військові експерти повідомили журналістам, що це танки Т-62, які випускали ще в СРСР з 1962 до 1975 року.

База РФ Вагжаново

Фото: Военный Осведомитель/The Moscow Times

У публікації зазначається, що до повномасштабної війни Росія регулярно утилізувала застарілу бронетехніку, контракти укладалися до 2022 року. Водночас кількість контрактів на утилізацію почала зменшуватися в 2017 році. Тоді в Міноборони РФ заявили, що радянські танки ще можуть стати в пригоді “у зв’язку зі зміною міжнародної обстановки”.

За оцінкою нідерландського військово-аналітичного проєкту Oryx, до літа 2023 року війська РФ втратили в Україні понад 2 тис. танків.

Однак країна-агресор використовує розконсервовану радянську бронетехніку не лише для поповнення втрат, а й для “паліативної заміни артилерії”. Зі старих танків можуть знімати стволи та трансмісії для капітального ремонту інших танків, які ще робочі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни українські військові знищили вже 4 254 танки окупантів.

Джерело: The Moscow Times

Війна в Україні, Зброя, Російська агресія
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