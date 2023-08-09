Эксперт объяснил, чем России обернется взрыв на оптико-механическом заводе в Подмосковье
Изготовление приборов ночного видения в России может быть остановлено или сильно ограничено из-за мощного взрыва, который сегодня произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман.
— Оптика, которая используется в приборах ночного видения должна быть высокоточной, потому что любое отклонение повлияет на координаты, прицел, пушку. Это высокоточное предприятие, оно должно быть без каких-то вибраций, там очень высокие требования. Это существенно повлияет на Россию. В лучшем для россиян случае, треть приборов прекратят на время производить, а в лучшем случае для нас — производство прекратится на 100%, — сказал он в интервью ведущему Вадиму Карпьяку.
Эксперт предположил, что заводов такого уровня в России не много, “еще где-то один-два”, поэтому взрыв может сыграть на руку ВСУ.
Напомним, сегодня в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.
На предприятии производят технику специального назначения: авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы.
Также изделия двойного назначения: окуляры, прицелы, бинокли и монокуляры ночного видения, комбинированные (день-ночь) бинокли, бинокли со стабилизацией изображения.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский