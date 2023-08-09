Эксперт объяснил, чем России обернется взрыв на оптико-механическом заводе в Подмосковье

Изготовление приборов ночного видения в России может быть остановлено или сильно ограничено из-за мощного взрыва, который сегодня произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал военный эксперт, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман.

— Оптика, которая используется в приборах ночного видения должна быть высокоточной, потому что любое отклонение повлияет на координаты, прицел, пушку. Это высокоточное предприятие, оно должно быть без каких-то вибраций, там очень высокие требования. Это существенно повлияет на Россию. В лучшем для россиян случае, треть приборов прекратят на время производить, а в лучшем случае для нас — производство прекратится на 100%, — сказал он в интервью ведущему Вадиму Карпьяку.

Эксперт предположил, что заводов такого уровня в России не много, “еще где-то один-два”, поэтому взрыв может сыграть на руку ВСУ.

Напомним, сегодня в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

На предприятии производят технику специального назначения: авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы.

Также изделия двойного назначения: окуляры, прицелы, бинокли и монокуляры ночного видения, комбинированные (день-ночь) бинокли, бинокли со стабилизацией изображения.

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