Експерт пояснив, чим Росії обернеться вибух на оптико-механічному заводі у Підмосков’ї

Виготовлення приладів нічного бачення в Росії може бути зупинене або сильно обмежене через потужний вибух, який сьогодні стався на Загорському оптико-механічному заводі у Підмосков’ї.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів військовий експерт, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман.

– Оптика, яка використовується в приладах нічного бачення, має бути високоточною, тому що будь-яке відхилення вплине на координати, приціл, гармату. Це високоточне підприємство, воно має бути без якихось вібрацій, там дуже високі вимоги. Це суттєво вплине на Росію. В кращому для росіян випадку третину приладів припинять на певний час виробляти, а в кращому випадку для нас – виробництво припиниться на 100%, – сказав він в інтерв’ю ведучому Вадиму Карп’яку.

Експерт припустив, що заводів такого рівня в Росії не багато, “ще десь один-два”, тож цей вибух може зіграти на руку ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі.

На підприємстві виробляють техніку спеціального призначення: авіаційні приціли, тепловізори, самонавідні ракетні головки, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади.

Також вироби подвійного призначення: окуляри, приціли, біноклі та монокуляри нічного бачення, комбіновані (день-ніч) біноклі, біноклі зі стабілізацією зображення.

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