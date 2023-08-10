Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной

Самый острый этап недоразумения, недавно возникшего между Украиной и Польшей, которое сопровождалось вызовом послов в МИД, уже позади.

Об этом сообщил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот в эфире Польского радио.

Шрот обратил внимание, что глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач получил от Киева личное приглашение на переговоры в Саудовской Аравии по поводу украинской формулы мира.

По словам Шрота, это свидетельствует об улучшении отношений между Украиной и Польшей.

Он добавил, что к любым спорам следует подходить спокойно, пытаться их разрешить, чтобы сохранить хорошие отношения между странами.

– Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше, – заявил Шрот.

Что известно о напряжении между Украиной и Польшей

Предметом обмена острыми заявлениями между Украиной и Польшей стало, в частности, эмбарго Варшавы на импорт украинского зерна. Польские власти предупредили, что, несмотря на возможное прекращение блокады со стороны Евросоюза, они продлят запрет в одностороннем порядке.

А глава Бюро международной политики Марцин Пшидач в интервью местным СМИ заявил, что Украина должна больше ценить помощь, которую предоставляет Польша. Это высказывание прозвучало в контексте ситуации вокруг экспорта украинского зерна.

В Киеве восприняли заявление достаточно резко и вызвали в Министерство иностранных дел польского посла Бартоша Цихоцкого. Варшава отреагировала зеркально и вызвала в МИД посла Украины Василия Зварыча.

В конфликт вмешался президент Украины Владимир Зеленский. В видеообращении он поблагодарил Польшу за оказанную поддержку и призвал снизить эмоциональное напряжение.

Источник : Польское радио

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