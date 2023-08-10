Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Мир
Юлия Соколова, редактор ленты

Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной

Володимир Зеленський і Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Самый острый этап недоразумения, недавно возникшего между Украиной и Польшей, которое сопровождалось вызовом послов в МИД, уже позади.

Об этом сообщил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот в эфире Польского радио.

Шрот обратил внимание, что глава президентского Бюро международной политики Марцин Пшидач получил от Киева личное приглашение на переговоры в Саудовской Аравии по поводу украинской формулы мира.

По словам Шрота, это свидетельствует об улучшении отношений между Украиной и Польшей.

Он добавил, что к любым спорам следует подходить спокойно, пытаться их разрешить, чтобы сохранить хорошие отношения между странами.

– Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше, – заявил Шрот.

Что известно о напряжении между Украиной и Польшей

Предметом обмена острыми заявлениями между Украиной и Польшей стало, в частности, эмбарго Варшавы на импорт украинского зерна. Польские власти предупредили, что, несмотря на возможное прекращение блокады со стороны Евросоюза, они продлят запрет в одностороннем порядке.

А глава Бюро международной политики Марцин Пшидач в интервью местным СМИ заявил, что Украина должна больше ценить помощь, которую предоставляет Польша. Это высказывание прозвучало в контексте ситуации вокруг экспорта украинского зерна.

В Киеве восприняли заявление достаточно резко и вызвали в Министерство иностранных дел польского посла Бартоша Цихоцкого. Варшава отреагировала зеркально и вызвала в МИД посла Украины Василия Зварыча.

В конфликт вмешался президент Украины Владимир Зеленский. В видеообращении он поблагодарил Польшу за оказанную поддержку и призвал снизить эмоциональное напряжение.

Читайте также
Эмоции взяли верх: из-за чего произошел обмен критическими заявлениями между Польшей и Украиной
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной

Источник: Польское радио
Импорт, Война в Украине, Зерно, Польша, Украина-Польша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Запорожье: есть погибший и пострадавшие, разрушена гражданская инфраструктура
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
В Украине проводят проверку всех укрытий на территории учебных заведений — МВД
Ігор Клименко
Во время обстрела пели на улице: в Запорожье погибли девушки, которые собирали на ВСУ
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Муштра и концерты Газманова: РФ вывозит украинских подростков в “военные лагеря”
Військовий табір РФ
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Самый горячий этап позади: в канцелярии Дуды прокомментировали спор с Украиной
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь