Найгарячіший етап позаду: в канцелярії Дуди прокоментували суперечку з Україною

Найгостріший етап непорозуміння, яке нещодавно виникло між Україною та Польщею та супроводжувалося викликом послів до МЗС, вже позаду.

Про це повідомив голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот в ефірі Польського радіо.

Він наголосив, що “найгарячіший етап суперечки з Україною – вже в минулому”.

Шрот звернув увагу, що глава президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач отримав від Києва особисте запрошення на переговори в Саудівській Аравії щодо української формули миру

За словами Шрота, це свідчить про покращення відносин між Україною та Польщею.

Він додав, що до будь-яких суперечок слід підходити спокійно, намагатися їх розв’язати, щоб зберегти добрі відносини між країнами.

– Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтися. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими, – заявив Шрот.

Що відомо про напругу між Україною та Польщею

Предметом обміну гострими заявами між Україною та Польщею стало, зокрема, ембарго Варшави на імпорт українського зерна. Польська влада попередила, що, попри можливе припинення блокади з боку Євросоюзу, вона продовжить заборону в односторонньому порядку.

А глава Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач в інтерв’ю місцевим ЗМІ заявив, що Україна має більше цінувати допомогу, яку надає Польща. Це висловлювання пролунало в контексті ситуації довкола експорту українського зерна.

У Києві сприйняли заяву досить різко і викликали до Міністерства закордонних справ польського посла Бартоша Ціхоцького. Варшава відреагували дзеркально і викликали до МЗС посла України Василя Зварича.

У конфлікт втрутився президент України Володимир Зеленський. У відеозверненні він подякував Польщі за надану підтримку та закликав зменшити емоційну напругу.

Джерело : Польське радіо

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