РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил

Целенаправленный обстрел Россией международного сухогруза Сукра Окан, следовавшего в украинский порт Измаил, является нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ.

— Этот прецедент с попыткой введения “каперского права” требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества, — утверждает Подоляк.

Атака российских террористов на гражданское судно, которое направлялось в Одесскую область, пока официально не подтверждена. РФ могла выдать эту информацию с целью пропаганды, утверждает руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— РФ всеми силами пытается обозначить свое господство в Черном море: якобы она способна остановить судно, поднять авиацию и ничего за это не будет. Но эта версия никем не подтверждена. Можно ли доверять стране-агрессору? Как говорит один из их спикеров: не думаю, — считает Гуменюк.

Россия могла придумать это заявление, чтобы запугать другие гражданские суда, которые направляются в украинские порты. Гарантии ООН или Турции были достаточными для того, чтобы функционировал полноценно зерновой коридор, подчеркнула пресс-секретарь ОК Юг.

Министерство обороны России сообщило, что якобы экипаж патрульного корабля ЧФ РФ Василий Быков принудительно остановил в Черном море сухогруз Сукра Окан под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

РФ утверждает, что корабль якобы “заставили остановить ход предупредительной стрельбой, а с вертолета Ка-29 высадили на него досмотровую команду”.

Однако в InformNapalm со ссылкой на данные объективного контроля моряков одного из судов, которые наблюдали за этим событием с расстояния, утверждают, что Минобороны РФ солгало об успешном осмотре судна. Там отмечают, что судно Сукра Окан не подчинилось требованиям РФ остановить движение, а временно изменило курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

В то же время в InformNapalm утверждают, что не было никакого вертолета и предупредительных выстрелов, а только угрозы РФ в радиоэфире. На борту Сукра Окан находился турецкий экипаж, который не подчинился требованиям, поэтому россияне солгали об “успешном осмотре” судна.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.