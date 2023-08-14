Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил

торгове судно
Фото: Unsplash

Целенаправленный обстрел Россией международного сухогруза Сукра Окан, следовавшего в украинский порт Измаил, является нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ.

— Этот прецедент с попыткой введения “каперского права” требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества, — утверждает Подоляк.

Атака российских террористов на гражданское судно, которое направлялось в Одесскую область, пока официально не подтверждена. РФ могла выдать эту информацию с целью пропаганды, утверждает руководитель Объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— РФ всеми силами пытается обозначить свое господство в Черном море: якобы она способна остановить судно, поднять авиацию и ничего за это не будет. Но эта версия никем не подтверждена. Можно ли доверять стране-агрессору? Как говорит один из их спикеров: не думаю, — считает Гуменюк.

Россия могла придумать это заявление, чтобы запугать другие гражданские суда, которые направляются в украинские порты. Гарантии ООН или Турции были достаточными для того, чтобы функционировал полноценно зерновой коридор, подчеркнула пресс-секретарь ОК Юг.

Министерство обороны России сообщило, что якобы экипаж патрульного корабля ЧФ РФ Василий Быков принудительно остановил в Черном море сухогруз Сукра Окан под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

РФ утверждает, что корабль якобы “заставили остановить ход предупредительной стрельбой, а с вертолета Ка-29 высадили на него досмотровую команду”.

Однако в InformNapalm со ссылкой на данные объективного контроля моряков одного из судов, которые наблюдали за этим событием с расстояния, утверждают, что Минобороны РФ солгало об успешном осмотре судна. Там отмечают, что судно Сукра Окан не подчинилось требованиям РФ остановить движение, а временно изменило курс в направлении берега, территориальных вод Турции.

В то же время в InformNapalm утверждают, что не было никакого вертолета и предупредительных выстрелов, а только угрозы РФ в радиоэфире. На борту Сукра Окан находился турецкий экипаж, который не подчинился требованиям, поэтому россияне солгали об “успешном осмотре” судна.

Читайте также
Готовность к пуску 8 Калибров: в Черное море вышел фрегат Адмирал Макаров
Кораблі РФ

Измаил, Война в Украине, Міноборони РФ, ООН, судно, Туреччина, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Массированный обстрел Херсонской области и удар по базе РФ в Мариуполе: 537-й день войны
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Секретные украинские морские дроны: почему они станут убийцами для Черноморского флота РФ
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Задымление Крымского моста и огонь вместо штабов: Зеленский об ответе за преступления РФ
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Готовность к пуску 8 Калибров: в Черное море вышел фрегат Адмирал Макаров
Кораблі РФ
Запад задумывается о весеннем контрнаступлении Украины, текущее стало очень болезненным — WSJ
українські військові, війна в Україні
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
РФ могла соврать: что известно об “остановке” судна Сукра Окан, следовавшего в Измаил
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь