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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ могла збрехати: що відомо про “зупинку” судна Сукра Окан, який прямував в Ізмаїл

торгове судно
Фото: Unsplash

Цілеспрямований обстріл Росією міжнародного суховантажу Сукра Окан, що прямував до українського порту Ізмаїл, є порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, Україна зробить усі необхідні висновки та обере оптимальну відповідь.

– Цей прецедент зі спробою запровадження “каперського права” вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти, – стверджує Подоляк.

Атака російських терористів на цивільне судно, яке прямувало до Одеської області, поки офіційно не підтверджена. РФ могла видати цю інформацію з метою пропаганди, стверджує керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– РФ всіма силами намагається позначити своє панування у Чорному морі: нібито вона здатна зупинити судно, підняти авіацію і нічого за це не буде. Але ця версія ніким не підтверджена. Чи можна довіряти країні-агресорці? Як каже один з їхніх спікерів: не думаю, – вважає Гуменюк.

Росія могла вигадати цю заяву, щоб залякати інші цивільні судна, які прямують до українських портів. Гарантії ООН або Туреччини були достатніми для того, щоб функціонував повноцінно зерновий коридор, наголосила речниця ОК Південь.

Міністерство оборони Росії повідомило, що нібито екіпаж патрульного корабля ЧФ РФ Василь Биков примусово зупинив у Чорному морі суховантаж Сукра Окан під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл.

РФ стверджує, що корабель нібито “примусили зупинити хід попереджувальною стріляниною, а з гелікоптера Ка-29 висадили на нього доглядову команду”.

Проте в InformNapalm з посиланням на дані об’єктивного контролю моряків одного з суден, які спостерігали за цією подією з відстані, стверджують, що Міноборони РФ збрехало про успішний огляд судна. Там зазначають, що судно Сукра Окан не підкорилося вимогам РФ зупинити рух, а тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Водночас в InformNapalm стверджують, що не було жодного гелікоптера та попереджувальних пострілів, а лише погрози РФ у радіоефірі. На борту Сукра Окан перебував турецький екіпаж, який не підкорився вимогам, тому росіяни збрехали про “успішний огляд” судна.

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Ізмаїл, Війна в Україні, Міноборони РФ, ООН, судно, Туреччина, Чорне море
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