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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Готовность к пуску 8 Калибров: в Черное море вышел фрегат Адмирал Макаров

Кораблі РФ

В Черном море зафиксирована активизация врага.

Об этом в Telegram информируют Силы обороны юга Украины.

— На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель — фрегат Адмирал Макаров. Готовность к пуску 8 Калибров очевидна. Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных. Отслеживаем ситуацию. Не паникуем, а прислушиваемся! — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Ракета, Російська агресія, Черное море
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