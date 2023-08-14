Готовность к пуску 8 Калибров: в Черное море вышел фрегат Адмирал Макаров
В Черном море зафиксирована активизация врага.
Об этом в Telegram информируют Силы обороны юга Украины.
— На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель — фрегат Адмирал Макаров. Готовность к пуску 8 Калибров очевидна. Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных. Отслеживаем ситуацию. Не паникуем, а прислушиваемся! — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны России
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко