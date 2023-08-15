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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В России разбился учебный самолет L-39: один член экипажа погиб

військовий навчально-тренувальний літак L-39
Фото: Depositphotos

В Краснодарском крае России разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39.

Как сообщают в Минобороны РФ, самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, когда заходил на посадку.

Один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина аварии устанавливается.

Справка:

L-39 учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody с советским двигателем. Самолет предназначался для замены самолета Aero L-29 Delfin. Совершил первый полет 4 ноября 1968 года.

Напомним, в июле также во время учебного полета в Камчатском крае РФ потерпел крушение истребитель МиГ-31.

Перед этим российские СМИ писали, что МиГ-31 исчез с радаров над морем, выйти на связь с экипажем не удалось.

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