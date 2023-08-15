У Росі розбився навчальний літак L-39: один член екіпажу загинув
У Краснодарському краї Росії розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39.
Як повідомляють у Міноборони РФ, літак зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту, коли заходив на посадку.
Один із членів екіпажу загинув. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється.
Довідка:
L-39 навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном. Літак призначався для заміни літака Aero L-29 Delfin. Зробив перший політ 4 листопада 1968 року.
Нагадаємо, у липні також під час навчального польоту у Камчатському краї РФ зазнав аварії винищувач МіГ-31.
Перед цим російські ЗМІ писали, що Міг-31 зник із радарів над морем, вийти на зв’язок з екіпажем не вдалося.
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