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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Росі розбився навчальний літак L-39: один член екіпажу загинув

військовий навчально-тренувальний літак L-39
Фото: Depositphotos

У Краснодарському краї Росії розбився військовий навчально-тренувальний літак L-39.

Як повідомляють у Міноборони РФ, літак зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту, коли заходив на посадку. 

Один із членів екіпажу загинув. Руйнувань та постраждалих на землі немає. Причина аварії встановлюється.

Довідка:

L-39 навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном. Літак призначався для заміни літака Aero L-29 Delfin. Зробив перший політ 4 листопада 1968 року.

Нагадаємо, у липні також під час навчального польоту у Камчатському краї РФ зазнав аварії винищувач МіГ-31.

Перед цим російські ЗМІ писали, що Міг-31 зник із радарів над морем, вийти на зв’язок з екіпажем не вдалося.

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