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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Занепалі ангели з пекла: Шольц про критиків постачання зброї Україні

Занепалі ангели з пекла: Шольц про критиків постачання зброї Україні
Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував осіб, які виступають за припинення збройної підтримки України з боку Берліна.

Під час свого виступу на передвиборчому заході СДПН у Мюнхені його намагалися освистати противники постачання Україні зброї. Він назвав їх занепалими ангелами з пекла.

— Говорити українцям, що вони просто мають дозволити захопити свою країну, – не має нічого спільного з пацифізмом. Ті, хто прийшов на площу як “голуби миру”, – насправді занепалі ангели з пекла, які захищають розпалювача війни Володимира Путіна, – сказав Шольц.

Частина присутніх на площі Марієнплац, де відбувався виступ, підтримала канцлера оплесками.

Перед цим радикальні та правопопулістські рухи, зокрема партія Альтернатива для Німеччини, закликали своїх прихильників перешкодити заходу СДНП.

Поліцейські встановили на площі у Мюнхені огорожі та проводили перевірки безпеки. За порядком слідкували понад 200 полісменів.

Видання DW зазначає, що проросійські активісти і прихильники Альтернативи для Німеччини вже не вперше намагаються зірвати виступ Шольца.

У червні на мітингу партії СДПН під Берліном близько 100 проросійських активістів намагалися заглушити промову канцлера різними вигуками та вимогами припинити постачання зброї Україні. Тоді Шольц заявив, що розпалювач війни – Путін, зауваживши, що диктатор у своїй імперіалістичній мрії про велику державу ризикує життями власних громадян.

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Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц
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