В Белгороде были слышны взрывы, оккупанты заявили об атаке БпЛА
Днем 20 августа в российском Белгороде прогремели взрывы.
Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. В сети начали распространять фото и видео, на которых видно столб дыма.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы атаке беспилотников.
По его словам, противовоздушная оборона сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. РосСМИ пишут, что обломки дронов упали на жилые дома.
Напомним, ночью 20 августа в России заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.
По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания, после чего возник пожар.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов