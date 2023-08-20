В Белгороде были слышны взрывы, оккупанты заявили об атаке БпЛА

Днем 20 августа в российском Белгороде прогремели взрывы.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах. В сети начали распространять фото и видео, на которых видно столб дыма.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы атаке беспилотников.

По его словам, противовоздушная оборона сбила 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. РосСМИ пишут, что обломки дронов упали на жилые дома.

Напомним, ночью 20 августа в России заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.

По предварительной информации, дрон врезался в крышу здания, после чего возник пожар.

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