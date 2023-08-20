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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Бєлгороді було чути вибухи, окупанти заявили про атаку БпЛА

Бєлгород

Вдень 20 серпня у російському Бєлгороді пролунали вибухи.

Про це повідомили місцевих Telegram-каналах. У мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно стовп диму.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про нібито атаку безпілотників.

За його словами, протиповітряна оборона збила 12 повітряних цілей на підльоті до Бєлгорода. РосЗМІ пишуть, що уламки дронів впали на житлові будинки.

Нагадаємо, вночі 20 серпня в Росії заявили про атаку безпілотника на залізничний вокзал у Курську.

За попередньою інформацією, дрон врізався в дах будівлі, після чого виникла пожежа.

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Бєлгород, Вибух, Росія
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