В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины

В Чехии мужчина избил двух женщин после того, как узнал, что они из Украины.

Как сообщает издание Novinky, инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Украинки сидели на бордюре и разговаривали, когда к ним подъехало авто с прицепом. Мужчина за рулем спросил женщин, из Украины ли они.

Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к женщинам. По словам потерпевшей, мужчина сначала начал ругаться, а потом напал на них.

— Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию, — рассказала пострадавшая Татьяна.

Женщина воспользовалась моментом, когда нападающий переключил свое внимание на ее подругу. Она подбежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

— Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили в спину, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в машину и уехал. Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, из лица текла кровь, — рассказала Татьяна.

Сама женщина отделалась синяками. Она передала патрульным фото автомобиля с номерным знаком и подробно описала нападавшего.

Вторая украинка, на которую напали, мало что помнит. После трех ударов по лицу она потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице.

Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

По словам пресс-секретаря полиции Евы Червенковой, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Она не стала комментировать, удалось ли уже задержать подозреваемого.

Украинки, которые переехали в Чехию с детьми через несколько недель после полномасштабного вторжения РФ, не могут объяснить мотив нападения. Они уверяют, что ни с кем не ссорились и никого не провоцировали.

В то же время женщины предполагают, что нападение могло быть связано со случаем на позапрошлой неделе, когда украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в чешском городе Пльзень.

— Этот поступок вызвал огромный резонанс, и ненависть людей к украинцам усилилась. Мы были заперты в общежитии и боялись выходить на улицу, — подытожила Татьяна.

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