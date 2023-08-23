Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Харьковской области пьяный мужчина бросил сестре за ворот боевую гранату
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины

насилля, кулак
Фото: Pexels

В Чехии мужчина избил двух женщин после того, как узнал, что они из Украины.

Как сообщает издание Novinky, инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Украинки сидели на бордюре и разговаривали, когда к ним подъехало авто с прицепом. Мужчина за рулем спросил женщин, из Украины ли они.

Затем он отъехал на несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к женщинам. По словам потерпевшей, мужчина сначала начал ругаться, а потом напал на них.

— Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Сразу же набросился на Лилию, — рассказала пострадавшая Татьяна.

Женщина воспользовалась моментом, когда нападающий переключил свое внимание на ее подругу. Она подбежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

— Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили в спину, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в машину и уехал. Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, из лица текла кровь, — рассказала Татьяна.

Сама женщина отделалась синяками. Она передала патрульным фото автомобиля с номерным знаком и подробно описала нападавшего.

Вторая украинка, на которую напали, мало что помнит. После трех ударов по лицу она потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице.

Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

По словам пресс-секретаря полиции Евы Червенковой, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Она не стала комментировать, удалось ли уже задержать подозреваемого.

Украинки, которые переехали в Чехию с детьми через несколько недель после полномасштабного вторжения РФ, не могут объяснить мотив нападения. Они уверяют, что ни с кем не ссорились и никого не провоцировали.

В то же время женщины предполагают, что нападение могло быть связано со случаем на позапрошлой неделе, когда украинец изнасиловал и попытался убить 15-летнюю девушку в чешском городе Пльзень.

— Этот поступок вызвал огромный резонанс, и ненависть людей к украинцам усилилась. Мы были заперты в общежитии и боялись выходить на улицу, — подытожила Татьяна.

Читайте также
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины

Чехия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чехия ввела санкции против главного строителя ракет в России и его семьи
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины
Изнасиловал и еще живую в мешке сбросил с обрыва: в Чехии украинец едва не убил 15-летнюю девушку
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины
В ЕС возросло количество мигрантов из Украины со статусом временной защиты
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины
Четверть украинцев в Чехии работает на нескольких работах, а 69% живут за чертой бедности
Прага
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Учился крутить педали с нуля: 70-летний француз приехал в Киев на велосипеде, чтобы помочь украинцам
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Успевает уничтожать вражескую технику и получать образование: история самого молодого бойца аэроразведки
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины
Впервые увидела сына в укрытии: истории детей, рожденных под взрывы
В Чехии мужчина избил двух женщин, узнав, что они из Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь