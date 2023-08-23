У Чехії чоловік побив двох жінок, дізнавшись, що вони з України

У Чехії чоловік побив двох жінок після того, як дізнався, що вони з України.

Як повідомляє видання Novinky, інцидент стався у неділю, 13 серпня, у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

Українки сиділи на бордюрі і розмовляли, коли до них під’їхало авто з причепом. Чоловік за кермом запитав жінок, чи вони з України.

Потім він від’їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до жінок. За словами потерпілої, чоловік спочатку почав лаятися, а потім напав на них.

– Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію, – розповіла постраждала Тетяна.

Жінка скористалася моментом, коли нападник переключив свою увагу на її подругу. Вона підбігла до його машини і витягла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.

– Я вже збиралась викликати поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили в спину, від чого я впустила ключ на землю. Перший нападник підняв його, сів у машину і поїхав геть. Назустріч нам вже йшли дві молоді дівчини і хлопець, які викликали поліцію і швидку допомогу, тому що Ліля лежала на землі, з обличчя текла кров, – розповіла Тетяна.

Сама жінка відбулася синцями. Вона передала патрульним фото автомобіля з номерним знаком та детально описала нападника.

Друга українка, на яку напали, мало що пам’ятає. Після трьох ударів по обличчі вона знепритомніла і отямилася вже у лікарні.

Згідно з медичним висновком, у неї відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

За словами речниці поліції Єви Червенкової, наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Вона не стала коментувати, чи вже вдалося затримати підозрюваного.

Українки, які переїхали до Чехії з дітьми через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення РФ, не можуть пояснити мотив нападу. Вони запевняють, що ні з ким не сварилися та нікого не провокували.

Водночас жінки припускають, що напад міг бути пов’язаний з випадком позаминулого тижня, коли українець зґвалтував і спробував вбити 15-річну дівчину у чеському місті Пльзень.

– Цей вчинок викликав величезний резонанс, і ненависть людей до українців посилилася. Ми були замкнені в гуртожитку і боялися виходити на вулицю, – підсумувала Тетяна.

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