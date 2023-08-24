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Валентина Летяк, редактор ленты

Каждый пятый самолет РФ потеряла из-за халатности, а не войны: данные Newsweek

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Каждая пятая потеря, или 21,7%, российских самолетов и вертолетов за время полномасштабной войны в Украине не связана с боевыми действиями, а вызвана неисправностью техники, ошибками пилотов и обстрелами своими же войсками — так называемым дружественным огнем.

Такие данные собрал журнал Newsweek, использовав информацию из Oryx и сообщения российских СМИ.

По состоянию на 17 августа, по данным Oryx, Россия потеряла 186 самолетов и вертолетов за время войны, из которых 13 обозначены как “небоевые” потери.

Если брать подтвержденные сообщения СМИ, то речь идет о потере по меньшей мере 48 единиц авиатехники, которые не касаются ведения боевых действий.

Среди них семь самолетов Су-25, четыре сверхзвуковых перехватчика МиГ-31 и три ценных российских разведывательно-ударных вертолета Ка-52 Аллигатор.

Эксперты объясняют такие высокие потери во время тренировочных и небоевых полетов не в последнюю очередь халатностью РФ в обслуживании авиатехники, несоблюдением техники безопасности и низким уровнем подготовки летчиков.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 августа РФ потеряла в войне в Украине 315 самолетов и 316 вертолетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Newsweek
авіація РФ, Война в Украине, Гелікоптер, літаки РФ, Російська агресія
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