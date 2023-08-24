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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кожен п’ятий літак РФ втратила через недбалість, а не війну: дані Newsweek

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Кожна п’ята втрата, або 21,7% російських літаків та вертольотів за час повномасштабної війни в Україні не пов’язана з бойовими діями, а спричинена несправністю техніки, помилками пілотів та обстрілами своїми ж військами – так званим дружнім вогнем.

Такі дані зібрав журнал Newsweek, використавши інформацію з Oryx та повідомлення російських ЗМІ.

Станом на 17 серпня, за даними Oryx, Росія втратила 186 літаків і вертольотів під час війни, з яких 13 позначені як “небойові” втрати.

Якщо брати підтверджені повідомлення ЗМІ, то йдеться про втрату щонайменше 48 одиниць авіатехніки, які не стосуються ведення бойових дій.

Серед них сім літаків Су-25, чотири надзвукові перехоплювачі МіГ-31 і три цінні російські ударні вертольоти Ка-52 Алігатор.

Експерти пояснюють такі високі втрати під час тренувальних і небойових польотів не в останню чергу недбальством РФ в обслуговуванні авіатехніки, недотриманням техніки безпеки та низьким рівнем підготовки льотчиків.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 серпня РФ втратила у війні в Україні 315 літаків та 316 гелікоптерів.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Newsweek
авіація РФ, Війна в Україні, Гелікоптер, літаки РФ, Російська агресія
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