В британской разведке сомневаются, сможет ли преемник Пригожина его полноценно заменить
В разведке Минобороны Великобритании прогнозируют, что вероятная гибель владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина будет иметь глубокое дестабилизационное влияние на ЧВК.
Такое предположение в оборонном ведомстве было озвучено 25 августа.
Британские разведчики сомневаются, что кто-нибудь, кто станет преемником Пригожина, сможет его полноценно заменить.
Все из-за гиперактивности, исключительной дерзости, стремления к результатам и чрезвычайной жестокости, которую демонстрировал Пригожин.
Напомним, что вечером 23 августа, через два месяца после неудачного мятежа ЧВК Вагнера, во время аварии частного самолета Embraer в Тверской области России погибли главари вагнеровцев – Евгений Пригожин, его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, а также начальник логистики компании Валерий Чекалов.
Их гибель еще в тот же день подтвердили в Росавиации.
И хотя нет окончательных доказательств того, что Пригожин таки был на борту, ведь всегда принимал исключительные меры безопасности, британские разведчики также склоняются к мнению, что Пригожин мертв.
Кроме того, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, вакуум лидерства ЧВК Вагнера усилился после сообщений о том, что вместе с Пригожиным погибли еще Уткин и Чекалов.
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