РФ хочет создать буферную зону вокруг Луганской области: где оккупанты могут усилить наступление

Вероятнее всего, Российская Федерация собирается усилить наступление войск на Купянском и Лиманском направлениях в течение следующих двух месяцев. Оккупанты намерены создать буферную зону вокруг Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании. Иностранные разведчики узнали, что контрнаступление ВСУ вызвало давление на российские силы в Бахмуте и на южном направлении фронта в Украине.

Однако западная группировка российских войск продолжает небольшие атаки на участке фронта Купянск — Лиман. Украина постепенно возвращает позиции на Юге, поэтому Россия пытается восстановить инициативу и вернуться к наступлению на оперативном уровне.

— Купянск — Лиман является одним из потенциальных направлений, — считают в британской разведке.

В Минобороны Великобритании убеждены, что Россия фактически может увеличить наступление в течение следующих двух месяцев. Вероятной целью Москвы может стать продвижение на запад к реке Оскол и создание буферной зоны вокруг Луганской области.

Источник: Минобороны Британии

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