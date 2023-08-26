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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ хочет создать буферную зону вокруг Луганской области: где оккупанты могут усилить наступление

РФ хочет создать буферную зону вокруг Луганской области: где оккупанты могут усилить наступление
Фото: Генштаб ВСУ

Вероятнее всего, Российская Федерация собирается усилить наступление войск на Купянском и Лиманском направлениях в течение следующих двух месяцев. Оккупанты намерены создать буферную зону вокруг Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании. Иностранные разведчики узнали, что контрнаступление ВСУ вызвало давление на российские силы в Бахмуте и на южном направлении фронта в Украине.

Однако западная группировка российских войск продолжает небольшие атаки на участке фронта Купянск — Лиман. Украина постепенно возвращает позиции на Юге, поэтому Россия пытается восстановить инициативу и вернуться к наступлению на оперативном уровне.

— Купянск — Лиман является одним из потенциальных направлений, — считают в британской разведке.

В Минобороны Великобритании убеждены, что Россия фактически может увеличить наступление в течение следующих двух месяцев. Вероятной целью Москвы может стать продвижение на запад к реке Оскол и создание буферной зоны вокруг Луганской области.

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РФ хочет создать буферную зону вокруг Луганской области: где оккупанты могут усилить наступление

Источник: Минобороны Британии

Война в Украине, Великобритания, Куп'янськ, Лиман, Луганская область, Разведка, Росія, Харьковская область
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