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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атакуют дроны: в районе Московского вертолетного завода гремели взрывы

Вибухи в Люберцях 28 серпня 2023

Ночью 28 августа Россию якобы атаковали беспилотники.

Два дрона, по сообщению Минобороны РФ, якобы уничтожила противовоздушная оборона над территорией Брянской области.

Еще один – в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Брянська та Московська області

Мэр российской столицы Сергей Собянин убеждает, что во время “сбития” БпЛА на подлете к Москве, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

На месте находятся все экстренные службы.

Между тем росСМИ со ссылкой на жителей Люберец отмечают, что беспилотник был якобы уничтожен в районе Коренево (Красково), что всего в 5 км от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля.

Люберці

На заводе, расположенном в поселке Томилино Люберецкого городского округа Московской области, занимаются исследовательско-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов.

Специалисты завода внедряют в серийное производство новые модели и модификации вертолетной техники марки Ми, сопровождают эксплуатацию вертолетов гражданского и военного назначения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России, мэр Москвы Сергей Собянин, ASTRA 

Фото: ASTRA 

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Москва, Російська агресія, Росія, РФ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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