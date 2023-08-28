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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакують дрони: у районі Московського вертолітного заводу гриміли вибухи

Вибухи в Люберцях 28 серпня 2023

Уночі 28 серпня Росію нібито атакували безпілотники.

Два дрони, за повідомленням Міноборони РФ, нібито знищила протиповітряна оборона над територією Брянської області.

Ще один – у повітрі над територією Люберецького району Московської області.

Брянська та Московська області

Мер російської столиці Сергій Собянін переконує, що під час “збиття” БпЛА на підльоті до Москви, за попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

На місці наразі перебувають усі екстрені служби.

Тим часом росЗМІ з посиланням на жителів Люберців зазначають, що безпілотник був нібито знищений у районі Кореневого (Краскового), що всього за 5 км від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля.

Люберці

На заводі, розташованому в селищі Томіліне Люберецького міського округу Московської області, займаються дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків гелікоптерів.

Фахівці заводу впроваджують у серійне виробництво нові моделі та модифікації вертолітної техніки марки Мі, супроводжують експлуатацію вертольотів цивільного та військового призначення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії, мер Москви Сергій Собянін, ASTRA 

Фото: ASTRA 

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Москва, Російська агресія, Росія, РФ
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