Будут ли действовать “вагнеровцы” в Африке после смерти Пригожина: объяснение представителя ЕС
Частная военная компания Вагнера и в дальнейшем будет действовать в Африке в интересах российского диктатора Владимира Путина, несмотря на гибель главаря ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ.
Такое мнение высказал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ответ на вопросы иностранных журналистов после окончания неформального заседания министров обороны ЕС в Испании.
— Конечно, Вагнер продолжит действовать в Африке. Это эффективная военная сила России, — обратил внимание Боррель.
По его мнению, Евгению Пригожину найдут подходящую замену. Боррель отметил, что руководство РФ отправило в Африку наемников, которые полностью соответствуют цели Москвы. Речь идет о действиях “вагнеровцев”, которые не способствуют миру в Сахеле, добавил представитель Евросоюза.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев