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Юлия Захарченко, редактор ленты

Будут ли действовать “вагнеровцы” в Африке после смерти Пригожина: объяснение представителя ЕС

Будут ли действовать “вагнеровцы” в Африке после смерти Пригожина: объяснение представителя ЕС
Фото: Getty Images

Частная военная компания Вагнера и в дальнейшем будет действовать в Африке в интересах российского диктатора Владимира Путина, несмотря на гибель главаря ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области РФ.

Такое мнение высказал высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ответ на вопросы иностранных журналистов после окончания неформального заседания министров обороны ЕС в Испании.

— Конечно, Вагнер продолжит действовать в Африке. Это эффективная военная сила России, — обратил внимание Боррель.

По его мнению, Евгению Пригожину найдут подходящую замену. Боррель отметил, что руководство РФ отправило в Африку наемников, которые полностью соответствуют цели Москвы. Речь идет о действиях “вагнеровцев”, которые не способствуют миру в Сахеле, добавил представитель Евросоюза.

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Європейський Союз, Африка, Владимир Путин, Жозеп Боррель, ЧВК Вагнера
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