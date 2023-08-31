Чи діятимуть “вагнерівці” в Африці після смерті Пригожина: пояснення представника ЄС

Приватна військова компанія Вагнера і надалі діятиме в Африці в інтересах російського диктатора Володимира Путіна, попри загибель ватажка ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі у Тверській області РФ.

Таку думку висловив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у відповідь на запитання іноземних журналістів після закінчення неформального засідання міністрів оборони ЄС в Іспанії.

– Звичайно, Вагнер продовжить діяти в Африці. Це ефективна військова сила Росії, – наголосив Боррель.

На його думку, Євгену Пригожину знайдуть відповідну заміну. Боррель зазначив, що керівництво РФ відправило до Африки найманців, які повністю відповідають меті Москви. Йдеться про дії “вагнерівців”, які не сприяють миру в Сахелі, додав представник Євросоюзу.

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