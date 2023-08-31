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Zuzana, Warrior, TRF1: Минобороны приняло образцы иностранного оружия на вооружение ВСУ

Zuzana, Warrior, TRF1: Минобороны приняло образцы иностранного оружия на вооружение ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

На вооружение Вооруженных сил Украины приняты очередные образцы иностранного вооружения. Речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства, согласно приказу министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа 2023 года.

Какие образцы иностранного оружия приняты на вооружение ВСУ

  • 152 мм самоходную пушку-гаубицу VZ.77 DANA;
  • 152 мм самоходную пушку Zuzana-2;
  • 155 мм самоходную гаубицу TRF1;
  • 105 мм гаубицу M101;
  • 120 мм миномет M/41D;
  • 82 мм миномет EM-82;
  • 82 мм миномет Warrior 82.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратил внимание, что это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Он отметил, что правительство использует эту тактику для быстрого принятия предоставленного Украине иностранного вооружения и военной техники для ВСУ.

— Ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи, — отметил глава Минобороны Украины.

В МО добавили, что подавляющее большинство предоставленного вооружения и военной техники уже кодифицировано в НАТО, а в Украине ВВТ берут на вооружение приказами Министерства обороны. Эта тактика помогает быстрее удовлетворить потребности ВСУ и соответствует подходам партнеров.

Всего после 24 февраля 2022 года принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники, отмечают в Министерстве обороны.

Это в сотни раз больше, чем в любой год после провозглашения независимости Украины. В частности допущено к эксплуатации 82 образца беспилотных авиационных комплексов.

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Zuzana, Warrior, TRF1: Минобороны приняло образцы иностранного оружия на вооружение ВСУ

Источник: Минобороны
Война в Украине, ВСУ, Міноборони України, НАТО, Алексей Резников, Украина-НАТО, українські військові
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