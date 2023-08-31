Zuzana, Warrior, TRF1: Минобороны приняло образцы иностранного оружия на вооружение ВСУ
На вооружение Вооруженных сил Украины приняты очередные образцы иностранного вооружения. Речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства, согласно приказу министра обороны Украины Алексея Резникова от 28 августа 2023 года.
Какие образцы иностранного оружия приняты на вооружение ВСУ
- 152 мм самоходную пушку-гаубицу VZ.77 DANA;
- 152 мм самоходную пушку Zuzana-2;
- 155 мм самоходную гаубицу TRF1;
- 105 мм гаубицу M101;
- 120 мм миномет M/41D;
- 82 мм миномет EM-82;
- 82 мм миномет Warrior 82.
Министр обороны Украины Алексей Резников обратил внимание, что это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Он отметил, что правительство использует эту тактику для быстрого принятия предоставленного Украине иностранного вооружения и военной техники для ВСУ.
— Ключевым фактором является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи, — отметил глава Минобороны Украины.
В МО добавили, что подавляющее большинство предоставленного вооружения и военной техники уже кодифицировано в НАТО, а в Украине ВВТ берут на вооружение приказами Министерства обороны. Эта тактика помогает быстрее удовлетворить потребности ВСУ и соответствует подходам партнеров.
Всего после 24 февраля 2022 года принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники, отмечают в Министерстве обороны.
Это в сотни раз больше, чем в любой год после провозглашения независимости Украины. В частности допущено к эксплуатации 82 образца беспилотных авиационных комплексов.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев