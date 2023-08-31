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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Zuzana, Warrior, TRF1: Міноборони прийняло зразки іноземної зброї на озброєння ЗСУ

Zuzana, Warrior, TRF1: Міноборони прийняло зразки іноземної зброї на озброєння ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На озброєння Збройних Сил України прийняті чергові зразки іноземного озброєння. Йдеться про артилерійські системи та міномети іноземного виробництва, згідно з наказом міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня 2023 року.

Які зразки іноземної зброї прийняті на озброєння ЗСУ

  • 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 DANA;
  • 152 мм самохідну гармату Zuzana-2;
  • 155 мм саморухому гаубицю TRF1;
  • 105 мм гаубицю M101;
  • 120 мм міномет M/41D;
  • 82 мм міномет EM-82;
  • 82 мм міномет Warrior 82.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернув увагу, що це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Він зазначив, що уряд використовує цю тактику для швидкого прийняття наданого Україні іноземного озброєння та військової техніку для ЗСУ.

– Ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги, – зазначив очільник Міноборони України.

У МО додали, що переважна більшість наданого озброєння та військової техніки уже кодифіковано в НАТО, а в Україні ОВТ беруть на озброєння наказами Міністерства оборони. Ця тактика допомагає швидше задовольнити потреби ЗСУ і відповідає підходам партнерів.

Загалом після 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки, зазначають у Міністерстві оборони.

Це у сотні разів більше, ніж у будь-який рік після проголошення незалежності України. Зокрема, допущено до експлуатації 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси.

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Джерело: Міноборони
Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, НАТО, Олексій Резніков, Україна-НАТО, українські військові
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