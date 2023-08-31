Zuzana, Warrior, TRF1: Міноборони прийняло зразки іноземної зброї на озброєння ЗСУ
На озброєння Збройних Сил України прийняті чергові зразки іноземного озброєння. Йдеться про артилерійські системи та міномети іноземного виробництва, згідно з наказом міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня 2023 року.
Які зразки іноземної зброї прийняті на озброєння ЗСУ
- 152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 DANA;
- 152 мм самохідну гармату Zuzana-2;
- 155 мм саморухому гаубицю TRF1;
- 105 мм гаубицю M101;
- 120 мм міномет M/41D;
- 82 мм міномет EM-82;
- 82 мм міномет Warrior 82.
Міністр оборони України Олексій Резніков звернув увагу, що це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Він зазначив, що уряд використовує цю тактику для швидкого прийняття наданого Україні іноземного озброєння та військової техніку для ЗСУ.
– Ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги, – зазначив очільник Міноборони України.
У МО додали, що переважна більшість наданого озброєння та військової техніки уже кодифіковано в НАТО, а в Україні ОВТ беруть на озброєння наказами Міністерства оборони. Ця тактика допомагає швидше задовольнити потреби ЗСУ і відповідає підходам партнерів.
Загалом після 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки, зазначають у Міністерстві оборони.
Це у сотні разів більше, ніж у будь-який рік після проголошення незалежності України. Зокрема, допущено до експлуатації 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв