Zuzana, Warrior, TRF1: Міноборони прийняло зразки іноземної зброї на озброєння ЗСУ

На озброєння Збройних Сил України прийняті чергові зразки іноземного озброєння. Йдеться про артилерійські системи та міномети іноземного виробництва, згідно з наказом міністра оборони України Олексія Резнікова від 28 серпня 2023 року.

Які зразки іноземної зброї прийняті на озброєння ЗСУ

152 мм самохідну гармату-гаубицю VZ.77 DANA;

152 мм самохідну гармату Zuzana-2;

155 мм саморухому гаубицю TRF1;

105 мм гаубицю M101;

120 мм міномет M/41D;

82 мм міномет EM-82;

82 мм міномет Warrior 82.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернув увагу, що це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Він зазначив, що уряд використовує цю тактику для швидкого прийняття наданого Україні іноземного озброєння та військової техніку для ЗСУ.

– Ключовим чинником є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги, – зазначив очільник Міноборони України.

У МО додали, що переважна більшість наданого озброєння та військової техніки уже кодифіковано в НАТО, а в Україні ОВТ беруть на озброєння наказами Міністерства оборони. Ця тактика допомагає швидше задовольнити потреби ЗСУ і відповідає підходам партнерів.

Загалом після 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки, зазначають у Міністерстві оборони.

Це у сотні разів більше, ніж у будь-який рік після проголошення незалежності України. Зокрема, допущено до експлуатації 82 зразки безпілотних авіаційних комплекси.

Джерело : Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.