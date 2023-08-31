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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Брянську область РФ атакують дрони: БпЛА впав на готель управління справами уряду

Безпілотник у Брянську 31 серпня 2023

Зранку 31 серпня Брянську область РФ знову атакували безпілотники.

Варто зауважити, що в Міноборони Росії вже відзвітували про відбиття атаки.

БпЛА нібито знищила протиповітряна оборона над територією області.

Тим часом, за даними росЗМІ, дронів у небі було п’ять, і один із них впав на готель управління справами уряду області, що всього за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації.

Щоб уникнути жертв, влада міста буцімто перекрила центр Брянська та евакуює людей до укриттів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За свідченнями очевидців, протиповітряній обороні, яка вранці 31 серпня працювала над центром міста та над аеродромом, нібито вдалося знищити щонайменше три дрони.

Увечері 30 серпня в Міноборони РФ повідомляли про збиття двох безпілотників.

Нагадаємо, що вранці 31 серпня один БпЛА було нібито ліквідовано у Воскресенському районі під Москвою.

Поки дрон нібито знищувала ППО, відразу в трьох московських аеропортах – Внуково, Домодєдово та Шереметьєво – затримали майже шість десятків рейсів.

Фото: Shot

Війна в Україні, Російська агресія, Росія, РФ
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Андрій Почтєв
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