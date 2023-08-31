В РФ работала ПВО: в Москву с утра летел беспилотник
Утром 31 августа в российскую столицу летел беспилотник.
Для того, чтобы ликвидировать БпЛА, в РФ якобы привлекали противовоздушную оборону.
Мэр Москвы Сергей Собянин уверяет, что дрон ПВО приземлил в Воскресенском районе.
Пострадавших и разрушений, как обычно утверждают в России, нет.
На месте, отмечает Собянин, работают экстренные службы.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев