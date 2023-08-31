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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ работала ПВО: в Москву с утра летел беспилотник

Москва
Фото: Getty Images

Утром 31 августа в российскую столицу летел беспилотник.

Для того, чтобы ликвидировать БпЛА, в РФ якобы привлекали противовоздушную оборону.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверяет, что дрон ПВО приземлил в Воскресенском районе.

Воскресенський район Московської області

Пострадавших и разрушений, как обычно утверждают в России, нет.

На месте, отмечает Собянин, работают экстренные службы.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин

Безпілотники, Дрони, Москва
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Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
В РФ работала ПВО: в Москву с утра летел беспилотник
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В РФ работала ПВО: в Москву с утра летел беспилотник
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