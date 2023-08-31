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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ працювала ППО: на Москву зранку летів безпілотник

Москва
Фото: Getty Images

Уранці 31 серпня до російської столиці летів безпілотник.

Для того, що ліквідувати БпЛА, у РФ нібито залучали протиповітряну оборону.

Мер Москви Сергій Собянін запевняє, що дрон ППО приземлила у Воскресенському районі.

Воскресенський район Московської області

Постраждалих і руйнувань, як традиційно стверджують у Росії, немає.

На місці, зазначає Собянін, працюють екстрені служби.

До слова, поки до столиці РФ летів безпілотник, одразу в трьох московських аеропортах почали затримувати вильоти.

Загалом у Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було затримано майже шість десятків рейсів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін

Безпілотники, Дрони, Москва
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Андрій Почтєв
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