У РФ працювала ППО: на Москву зранку летів безпілотник
Уранці 31 серпня до російської столиці летів безпілотник.
Для того, що ліквідувати БпЛА, у РФ нібито залучали протиповітряну оборону.
Мер Москви Сергій Собянін запевняє, що дрон ППО приземлила у Воскресенському районі.
Постраждалих і руйнувань, як традиційно стверджують у Росії, немає.
На місці, зазначає Собянін, працюють екстрені служби.
До слова, поки до столиці РФ летів безпілотник, одразу в трьох московських аеропортах почали затримувати вильоти.
Загалом у Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було затримано майже шість десятків рейсів.
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Джерело: мер Москви Сергій Собянін
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