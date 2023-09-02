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Юлия Соколова, редактор ленты

В Польше хотят создать сильнейшие в Европе сухопутные войска к 2025 году – министр

міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, танк Abrams
Фото: Getty Images

Уже к 2025 году сухопутные войска Польши могут стать сильнейшими в Европе, получив лучшие образцы вооружения.

Об этом заявил в интервью местным СМИ министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, эти планы реальны, если правящая партия Право и справедливость победит на осенних выборах в парламент.

– Нынешний план технической модернизации включает практически все виды военной техники, что в ближайшие годы выведет наши Вооруженные силы в первую лигу мира. Уверяю вас, если Право и справедливость продолжит свою миссию после осенних выборов, в течение двух лет у нас будут сильнейшие сухопутные войска в Европе, — подчеркнул Блащак.

Он добавил, что за последние годы польская армия кардинально изменилась и усиливается “практически по всем направлениям”. Речь идет о наращивании потенциала, “ориентируясь на бойцов, у которых есть и будет очень современная техника”.

Особое внимание власти Польши уделяют усилению бронетанковых и механизированных войск новыми американскими танками Abrams, южнокорейскими танками K2 Black Panther, боевыми машинами пехоты Borsuk собственного производства.

Параллельно развиваются ракетные войска и артиллерия за счет самоходных гаубиц K9 и Krab, реактивных систем залпового огня Chunmoo и HIMARS.

Блащак добавил, что интегрированная система ПВО создается “практически с нуля”.

Как отметил министр, приоритетом является то, чтобы армия Польши была “сильной и многочисленной”, поскольку она является гарантом безопасности страны. А опыт полномасштабной войны в Украине “четко показывает, что численность армии имеет значение”.

Недавно Польша получила два южнокорейских истребителя FA-50. В общей сложности в страну поступит 12 таких боевых самолетов до конца года.

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Источник: PAP, wPolityce

Армия, Польша
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