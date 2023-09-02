У Польщі хочуть створити найсильніші в Європі сухопутні війська до 2025 року – міністр
Вже до 2025 року сухопутні війська Польщі можуть стати найсильнішими в Європі, отримавши найкращі зразки озброєння.
Про це заявив в інтерв’ю місцевим ЗМІ міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
За його словами, ці плани є реальними, якщо керівна партія Право і справедливість переможе на осінніх виборах до парламенту.
– Нинішній план технічної модернізації охоплює практично всі види військової техніки, що в найближчі роки виведе наші Збройні сили в першу лігу світу. Запевняю вас, якщо Право і справедливість продовжить свою місію після осінніх виборів, протягом двох років ми матимемо найсильніші сухопутні війська в Європі, – наголосив Блащак.
Він додав, що за останні роки польська армія кардинально змінилася та посилюється “практично на усіх напрямках”. Йдеться про нарощення потенціалу, “орієнтуючись на бійців, які мають і матимуть дуже сучасну техніку”.
Особливу увагу влада Польщі приділяє посиленню бронетанкових і механізованих військ новими американськими танками Abrams, південнокорейськими танками K2 Black Panther, бойовими машинами піхоти Borsuk власного виробництва.
Паралельно розвиваються ракетні війська і артилерія – завдяки самохідним гаубицям K9 і Krab, реактивним системам залпового вогню Chunmoo і HIMARS.
Блащак додав додав, що інтегрована система ППО створюється “практично з нуля”.
Як зазначив міністр, пріоритетом є те, щоб армія Польщі була “сильною і численною”, оскільки вона є гарантом безпеки країни. А досвід повномасштабної війни в Україні “чітко показує, що чисельність армії має значення”.
Нещодавно Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50. Загалом до країни надійде 12 таких бойових літаків до кінця року.
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