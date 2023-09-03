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Зерновая сделка и обмен пленными: Эрдоган едет в Сочи на встречу с Путиным

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 4 сентября, отправится в Сочи, где должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ожидается, что они обсудят будущее Черноморской зерновой инициативы и обмен пленными между Украиной и Россией, сообщает TRT Haber.

По данным издания, Эрдоган и Путин в Сочи также подробно обсудят вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы, в частности войну в Украине, однако “самым важнейшим пунктом повестки дня будет зерновой коридор”.

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Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что стремится возродить Черноморское зерновое соглашение в “расширенном объеме”, призвав западные страны помочь превратить эту инициативу в основу для мира между РФ и Украиной.

Источник: TRT Haber

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Война в УкраинеВладимир ПутинОбмін полоненимиРеджеп ЭрдоганРосія-ТуреччинаСочіТурцияЧерноморская зерновая инициатива
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