Зернова угода та обмін полоненими: Ердоган їде до Сочі на зустріч з Путіним
Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 4 вересня, вирушить до Сочі, де має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Очікується, що вони обговорять майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між Україною та Росією, повідомляє TRT Haber.
За даними видання, Ердоган і Путін у Сочі також детально обговорять питання двосторонніх відносин та регіональні питання, зокрема війну в Україні, проте “найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор”.
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в “розширеному обсязі”, закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру між РФ та Україною.
Джерело: TRT Haber
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