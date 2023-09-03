Зернова угода та обмін полоненими: Ердоган їде до Сочі на зустріч з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 4 вересня, вирушить до Сочі, де має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Очікується, що вони обговорять майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між Україною та Росією, повідомляє TRT Haber.

За даними видання, Ердоган і Путін у Сочі також детально обговорять питання двосторонніх відносин та регіональні питання, зокрема війну в Україні, проте “найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор”.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив, що прагне відродити Чорноморську зернову угоду в “розширеному обсязі”, закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу для миру між РФ та Україною.

Джерело: TRT Haber

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