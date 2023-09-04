РФ адаптувалась до нової реальності: чи можуть санкції вбити економіку агресора

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, щоб завадити Росії фінансувати війну, Захід постійно посилює санкційний тиск на Москву.

За словами високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, російська економіка скоротилася минулого року на 2,1%.

Зокрема, через введення обмежень загальні прибутки РФ від продажу нафти зменшились на майже 30% порівняно з минулим роком.

Також Росія не може брати кредити з-за кордону і скористатися значною часткою своїх валютних резервів, які заморожені на Заході.

Окрім того, у РФ спостерігається падіння рубля, що є синонімом інфляції.

Попри це, Кремль намагається пристосуватись до нової реальності й постійно шукає лазівки, щоб обійти обмеження через треті країни.

Так, у другому кварталі цього року ВВП Росії збільшився на 4,9%. Видання Bloomberg вказує, що російська економіка може повернутися до довоєнного рівня вже в 2024 році.

Чи справді РФ адаптувалась до санкцій і до якого рівня може відновитись російська економіка – в матеріалі Фактів ICTV.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що не варто очікувати, що санкції обвалять російську економіку.

– Санкції не вбили Іран, не вбили Північну Корею. А це країни з меншим ресурсом і потенціалом, ніж Росія, тому санкції послаблюють РФ, але не можуть її вбити, – сказав він.

Тим більше, санкції проти Москви багато країн не підтримують. Так, Росія продовжує торгувати з Китаєм, Індією, Туреччиною та із десятком інших країн. Тому немає універсального санкційного тиску, він є лише частковий, вказує експерт.

За словами Фесенка, санкції мають ефект, але він виявився обмеженим. Так, Росія поступово адаптовується до них, створюючи систему їх обходу, так званий сірий імпорт.

Окрім того, відносне зростання у російській економіці спостерігається за рахунок активізації в декілька разів військово-промислового сектору. Це впливає на загальний показник ВВП.

Політолог зазначає, що економіка РФ не повернеться на довоєнний рівень, вона стане інакшою.

– Економіка РФ буде інша. Раніше вона значною мірою була орієнтована, наприклад, на експорт нафти і газу, на європейський ринок. Зараз ринки інші. Це не буде довоєнний рівень. І якісно, і кількісно це будуть інші показники, – вказує експерт.

Фесенко також додає, що збільшення виробництва військово-промислової продукції – це не збільшення товарів для населення. Тобто РФ матиме й іншу реальність щодо якості продукції.

Якщо раніше росіяни купували європейські, японські автомобілі, то зараз внаслідок обвалення автомобільного ринку вони змушені купувати китайські авто. Це стосується й інших товарів.

– Повернення до довоєнного рівня, про яке говорять деякі експерти – це повернення за формальними статистичними показниками. Тобто рівень ВВП. Тут так, повернення може відбутись за рахунок якраз збільшення витрат на оборонний сектор. А в інших галузях ситуація інакша, в деяких галузях вона, скажемо так, достатньо критична або проблемна, – каже політолог.

Водночас Фесенко наголошує на необхідності посилення санкційного режиму. Насамперед проти компаній, які допомагають Росії обходити вже чинні обмеження.

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