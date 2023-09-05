Куба викрила мережу, яка примушувала її громадян воювати на боці РФ
Куба викрила мережу торгівлі людьми, яка примушувала її громадян воювати за Росію у війні проти Україні.
Про це повідомило МЗС країни, пише Reuters.
Зазначено, що наразі кубинська влада працює над “нейтралізацією та ліквідацією” цієї мережі.
У заяві відомства міститься мало подробиць, але зазначається, що мережа торгівлі людьми діяла як на території країни, так і в РФ.
Російський уряд не коментував ці звинувачення.
Раніше у Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія вербує на війну проти України іноземців, щоб уникнути мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року.
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