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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Куба викрила мережу, яка примушувала її громадян воювати на боці РФ

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Куба викрила мережу торгівлі людьми, яка примушувала її громадян воювати за Росію у війні проти Україні.

Про це повідомило МЗС країни, пише Reuters.

Зазначено, що наразі кубинська влада працює над “нейтралізацією та ліквідацією” цієї мережі.

У заяві відомства міститься мало подробиць, але зазначається, що мережа торгівлі людьми діяла як на території країни, так і в РФ.

Російський уряд не коментував ці звинувачення.

Раніше у Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія вербує на війну проти України іноземців, щоб уникнути мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року.

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Мобілізація в Росії

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Куба, Росія
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