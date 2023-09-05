Не то, чего ожидали. Эксперт оценил переговоры Эрдогана и Путина о зерновой сделке

Во время вчерашней встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от турецкого лидера ожидалась более жесткая позиция.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев.

По словам эксперта, было очевидно, что последние два месяца Эрдоган выстраивал систему, по которой он полностью контролирует эти переговоры.

— Создавалось впечатление, что Эрдоган действительно будет сам формировать повестку дня и формировать ее под себя, а здесь мы видим снова разговоры о российской позиции, уступки, более мягкую позицию Украины, — отмечает Краев.

Эксперт также добавляет, что единственный вариант, при котором Путин может сохранить лицо влиятельного политика, усредненный. То есть диктатор не сможет повлиять на условия соглашения, но “говорит, что все ужасно и все надо менять и пересматривать”.

— Будет ли Путин эскалировать — ему будет ответ, будет ли Путин спадать с эскалации — тоже будет ответ, потому что почувствуют его слабость. Так или иначе, нормального варианта для Путина нет, — отмечает эксперт.

В понедельник, 4 сентября, Эрдоган не смог договориться с Путиным о восстановлении зерновой сделки.

Источник: телемарафон

Фото: скриншот Sky News

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