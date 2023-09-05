Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди

Під час вчорашньої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана від турецького лідера очікувалася жорсткіша позиція.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

За словами експерта, було очевидно, що останні два місяці Ердоган вибудовував систему, за якою він повністю контролює ці переговори.

– Складалося враження, що Ердоган дійсно буде сам формувати порядок денний і формуватиме його під себе, а тут ми бачимо знову розмови про російську позицію, поступки, більш м’яку позицію України, – зазначає Краєв.

Експерт також додає, що єдиний варіант, за якого Путін може зберегти обличчя впливового політика, усереднений. Тобто диктатор не зможе вплинути на умови угоди, але “говорить, що все жахливо, все треба міняти й переглядати”.

– Якщо буде Путін ескалювати – йому буде відповідь, буде Путін спадати з ескалації – теж буде відповідь, бо відчують його слабкість. Так чи інакше, нормального варіанта для Путіна нема, – наголошує експерт.

У понеділок, 4 вересня, Ердоган не зміг домовитися з Путіним щодо відновлення зернової угоди.

Джерело: телемарафон

Фото: скриншот Sky News

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