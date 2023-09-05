Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди

Ердоган та Путін

Під час вчорашньої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана від турецького лідера очікувалася жорсткіша позиція.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

За словами експерта, було очевидно, що останні два місяці Ердоган вибудовував систему, за якою він повністю контролює ці переговори.

– Складалося враження, що Ердоган дійсно буде сам формувати порядок денний і формуватиме його під себе, а тут ми бачимо знову розмови про російську позицію, поступки, більш м’яку позицію України, – зазначає Краєв.

Експерт також додає, що єдиний варіант, за якого Путін може зберегти обличчя впливового політика, усереднений. Тобто диктатор не зможе вплинути на умови угоди, але “говорить, що все жахливо, все треба міняти й переглядати”.

– Якщо буде Путін ескалювати – йому буде відповідь, буде Путін спадати з ескалації – теж буде відповідь, бо відчують його слабкість. Так чи інакше, нормального варіанта для Путіна нема, – наголошує експерт.

У понеділок, 4 вересня, Ердоган не зміг домовитися з Путіним щодо відновлення зернової угоди.

Читайте також
Путін не отримав бажаного, тому РФ може готувати нові удари по Півдню – Гуменюк
Наталія Гуменюк

Джерело: телемарафон

Фото: скриншот Sky News

Війна в Україні, Володимир Путін, Зерно, Реджеп Ердоган, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суровікіна звільнили з-під арешту, генерала бачили на публіці – NYT
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Колишній пілот РФ розповів, чому перейшов на бік України
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Робила селфі біля об’єктів. У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
У Харкові затримали коригувальницю ударів РФ
Окупанти після вибухів під Москвою почали ловити БпЛА над Кримом
БПЛА безпілотник
Путін не отримав бажаного, тому РФ може готувати нові удари по Півдню – Гуменюк
Наталія Гуменюк

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (04.09.2023)
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (04.09.2023)
Не те, чого очікували. Експерт оцінив переговори Ердогана і Путіна щодо зернової угоди
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь