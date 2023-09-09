Ужасный цинизм: глава Евросовета раскритиковал Россию за попытку подкупить Африку зерном

Глава Европейского Совета Шарль Мишель подверг критике очередное намерение России подкупить государства Африки бесплатным зерном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета, которая приводит заявление Мишеля на открытии саммита Большой двадцатки (G20) в Нью-Дели, Индия.

— Россия предлагает 1 млн тонн зерна африканским странам, как пародию на щедрость. Какой цинизм и пренебрежение к африканским странам, когда мы знаем, что Черноморское соглашение уже обеспечило более 30 млн тонн экспорта, преимущественно в наиболее уязвимые страны. И что маршруты солидарности, альтернативные маршруты, разработанные ЕС и с ЕС, уже позволили экспортировать 40 млн тонн зерна, — напомнил Мишель российскому представителю во время заседания саммита.

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Глава Евросовета назвал выход России из Черноморского зернового соглашения “циничным” поступком, и напомнил, что Российская Федерация “не только решила выйти из этого соглашения по Черному морю, но одновременно вы атакуете портовую инфраструктуру. Вы блокируете порты, которые дают доступ к Черному морю и даже к Дунаю, — подчеркнул он.

— 1 млн тонн предлагается — как подарок. Это абсолютно ужасный цинизм. С другой стороны, есть те, кто действительно борется за то, чтобы прийти на помощь наиболее уязвимым и незащищенным слоям населения, — заявил глава Евросовета.

Напомним, Россия вышла из зернового соглашения 17 июля. Даты, когда должно было бы быть согласовано продление условий экспорта украинского зерна за границу. Это в очередной раз в очередной раз критику со стороны ряда стран, что Кремль использует блокирование экспорта продовольственных продуктов, как оружие.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин во время саммита Россия-Африка, проходившего в Санкт-Петербурге в конце июля, заявлял, что готов предоставить странами Африки, которые зависят от экспорта зерна из Украины, бесплатное зерно в течение “ближайших месяцев”.

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