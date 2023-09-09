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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Жахливий цинізм: голова Євроради розкритикував Росію за спробу підкупити Африку зерном

Шарль Мішель
Фото: Depositphotos

Очільник Європейської Ради Шарль Мішель піддав критиці черговий намір Росії підкупити держави Африки безкоштовним зерном.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Євроради, яка наводить заяву Мішеля на відкритті саміту Великої двадцятки (G20) в Нью-Делі, Індія.

– Росія пропонує 1 млн тонн зерна африканським країнам, як пародію на щедрість. Який цинізм і зневага до африканських країн, коли ми знаємо, що Чорноморська угода вже забезпечила понад 30 млн тонн експорту, переважно до найбільш вразливих країн. І що маршрути солідарності, альтернативні маршрути, розроблені ЄС і з ЄС, вже дозволили експортувати 40 млн тонн зерна, – нагадав Мішель російському представнику під час засідання саміту.

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Глава Євроради назвав вихід Росії з Чорноморської зернової угоди “цинічним” вчинком, і нагадав, що Російська Федерація “не тільки вирішила вийти з цієї угоди по Чорному морю, але водночас ви атакуєте портову інфраструктуру. Ви блокуєте порти, які дають доступ до Чорного моря і навіть до Дунаю, – наголосив він.

– 1 млн тонн пропонується – як подарунок. Це абсолютно жахливий цинізм. З іншого боку, є ті, хто дійсно бореться за те, щоб прийти на допомогу найбільш вразливим і незахищеним верствам населення, – заявив глава Євроради.

Нагадаємо, Росія вийшла із зернової угоди 17 липня. Дати, коли мало б бути узгоджене продовження умов експорту українського зерна за кордон. Це вчергове вкотре критику з боку низки країн, що Кремль використовує блокування експорту продовольчих продуктів, як зброю.

Разом з тим, президент Росії Володимир Путін під час саміту Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, заявляв, що готовий надати країнами Африки, які залежать від експорту зерна з України, безкоштовне зерно протягом “найближчих місяців”.

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Війна в Україні, Росія, Чорноморська зернова ініціатива, Шарль Мішель
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