Голод как способ ведения войны постоянно присутствовал в российском сознании — Снайдер

Голод как способ ведения войны постоянно присутствовал в российском сознании. Оккупанты уничтожают украинское зерно, чтобы угрожать миру голодом.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

– Когда я вижу, как Россия разрушила Мариуполь, оккупировала Азовские порты, пытается разрушить порт в Одессе, атакует порты на Дунае, минирует поля украинских фермеров, затапливает поля к югу от Каховской дамбы, все это в конце концов связано с голодом. Все эти вещи вызывают голод. Но на этот раз самим украинцам голод не грозит, но россияне морят или угрожают заморить голодом остальной мир, – сказал он.

Историк отметил, что Путин превратился в Сталина, шантажируя некоторые страны голодом.

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– Путин начинает решать, кто получит еду, а кто нет. Он говорит африканцам: возможно, вы будете голодать, а может, я дам вам еду. Так он использует голод в качестве инструмента войны. И я действительно думаю, что эта странная взаимосвязь присутствовала все время, – рассказал Снайдер.

За последние 20 лет, отмечает эксперт, Россия приложила много усилий, чтобы отрицать голодомор.

– Были российские историки, специальная миссия которых заключалась в том, чтобы летать по миру и уверять на конференциях, что голодомора не было. Они говорили, что голод был из-за ошибки правления, что пострадали все. У них была миссия доказать, что в голодоморе не было ничего, связанного именно с украинцами, – добавил историк.

Ранее Снайдер заявлял, что Путин превратил РФ в фабрику геноцида, поэтому россияне должны понести коллективную ответственность за кровавые преступления против украинского народа.

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