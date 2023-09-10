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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Голод як спосіб ведення війни був постійно присутній в російській свідомості – Снайдер

Путін - зерно
Фото: Факти ICTV

Голод як спосіб ведення війни був постійно присутній у російській свідомості. Окупанти знищують українське зерно, щоби погрожувати світу голодом.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів американський історик та письменних Тімоті Снайдер.

– Коли я бачу, як Росія зруйнувала Маріуполь, окупувала Азовські порти, намагається зруйнувати порт в Одесі, атакує порти на Дунаї, мінує поля українських фермерів, затоплює поля на південь від Каховської дамби, все це зрештою пов’язане з голодом. Всі ці речі спричиняють голод. Проте цього разу самим українцям голод не загрожує, але росіяни морять або погрожують заморити голодом решту світу, – сказав він. 

Історик зазначив, що Путін перетворився на Сталіна, шантажуючи деякі країни голодом. 

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– Путін починає вирішувати, хто отримає їжу, а хто ні. Він каже африканцям: можливо, ви будете голодувати, а може, я дам вам їжу. Так він використовує голод як інструмент війни. І я справді думаю, що цей дивний взаємозвʼязок був присутній увесь час, – розповів Снайдер.

За останні 20 років, наголошує експерт, Росія доклала багато зусиль, щоб заперечити голодомор.

– Були російські історики, спеціальна місія яких полягала у тому, щоб літати по світу і запевняти на конференціях, що голодомору не було. Вони казали, що голод був через помилку правління, що постраждали всі. У них була місія довести, що у голодоморі не було нічого, пов’язаного саме з українцями, – додав історик

Раніше Снайдер заявляв, що Путін перетворив РФ на фабрику геноциду,  тому на росіянах лежить колективна відповідальність за криваві злочини проти українського народу.

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Тімоті Снайдер

Війна в Україні, Володимир Путін, Голод, Зерно, Російська агресія, Росія, Тімоті Снайдер
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