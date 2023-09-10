Путин хочет сохранить “белую Россию”, целенаправленно посылая нацменьшинства умирать в Украину — Снайдер
Развязанная Россией война является геноцидом не только для украинского народа, но и для некоторых народов РФ. Москва целенаправленно посылает представителей национальных меньшинств умирать в Украину.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал американский историк и писатель Тимоти Снайдер.
– Так, Путин хочет удержать белую Россию, а это сама по себе геноцидная идея. Именно поэтому он отправляет национальные меньшинства, в частности крымских татар, умирать в Украину. Я считаю, что это еще одно измерение геноцида, – сказал он.
Историк отметил, что россияне должны понести коллективную ответственность за все кровавые преступления, совершенные против украинского народа.
По мнению Снайдера, кремлевский диктатор Владимир Путин превратил Россию в фабрику геноцида.
Напомним, Тимоти Снайдер собрал для Украины более $1 268 000 на Ловца Shahed через глобальную инициативу UNITED24. Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты от российских атак.
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