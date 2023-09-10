Путін перетворив РФ на фабрику геноциду. Снайдер про колективну відповідальність росіян за злочини в Україні
Росіяни мають понести колективну відповідальність за всі криваві злочини, скоєні проти українського народу.
Про це в інтерв’ю Українській правді розповів американський історик та письменних Тімоті Снайдер.
На його думку, кремлівський диктатор Володимир Путін перетворив Росію на фабрику геноциду.
– Я вважаю важливим повторювати, що геноцид – це відповідальність кожного. Бо це робиться з іншим народом, але це робиться в ім’я мого народу. До того ж занадто багато людей залучено до цього, й риторика підтримки геноциду дуже поширена. Якщо ти громадянин Росії й хочеш, щоб Росія була кращою, то ти маєш понести відповідальність. Це дуже важливо, – сказав він.
Снайдер зазначив, що росіяни мають програти війну й вони “повинні знати, що програли війну”.
– Я вважаю, що найкраще, що можна зробити для Росії, це переконатися, що вона програє. З багатьох причин. Також через приклади, які дає історія. Розплата імперії починається лише після того, як імперія зазнає краху, – наголосив експерт.
Нагадаємо, Тімоті Снайдер заявив, що розв’язана Росією війна є геноцидом не лише для українського народу, а й для деяких народів РФ. Москва цілеспрямовано посилає представників національних меншин вмирати в Україну.
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