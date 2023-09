Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,4 тыс., населенные пункты в руинах

Число жертв мощного землетрясения в Марокко продолжает расти и уже превысило 2,4 тыс. человек. Поисково-спасательная операция в стране продолжается.

По данным государственных СМИ, по состоянию на 10:00 утра по местному времени подтверждена гибель не менее 2 497 человек.

Еще 2 476 человек получили ранения. Такие данные обнародовали в Министерстве внутренних дел Марокко.

Число жертв может возрасти, когда спасательные команды достигнут отдаленных сел в Атласских горах. Разрушение дорог мешает марокканским властям направить помощь в некоторые из наиболее пострадавших регионов страны.

– Спасательные работы продолжаются, чтобы добраться до наиболее пострадавших районов. Землетрясение поразило горные районы, которые географически разбросаны, и в некоторых случаях до них сложно добраться, — сообщили телеканалу CNN в правительстве Марокко.

Власти используют вертолеты, чтобы добраться до пострадавших, и технику, чтобы убрать завалы с дорог, разворачивают полевые госпитали, чтобы доставлять туда раненых.

Международное сообщество предложило Марокко помощь для спасения тех, кто еще мог уцелеть под завалами через три дня после землетрясения.

Власти Марокко заявили, что “положительно отреагировали” на предложения от поисково-спасательных команд из Испании, Катара, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время, они до сих пор не приняли предложения от других государств, несмотря на безотлагательный характер катастрофы.

С предложениями о помощи, например, выступили Турция и Франция. Они ждут официального запроса от марокканских властей.

Король Марокко Мохаммед VI поблагодарил другие страны во время совещания по ликвидации последствий землетрясения. В то же время отмечалось, что “марокканская власть провела точную оценку потребностей на местах, учитывая тот факт, что отсутствие координации в таких ситуациях может оказаться контрпродуктивным”.

Министерство обороны Испании объявило, что уже направило 86 спасателей с поисковыми собаками. А из Катара вылетел самолет с гуманитарной помощью.

Катастрофические разрушения

Землетрясение магнитудой 6,8 стало самым смертоносным в Марокко за более чем шесть десятилетий: с тех пор, как мощные подземные толчки в 1960 году разрушили город Агадир, унеся жизни более 12 тыс. человек.

Эпицентром подземных толчков в пятницу, 8 сентября, был горный хребет Высокий Атлас, входящий в состав Атласских гор.

Эпицентр находился примерно в 72 км юго-западнее старинного города Марракеш, потерпевшего разрушения.

Больше всего пострадали небольшие населенные пункты в провинции Аль-Хауз, расположенные ближе к эпицентру землетрясения. На кадрах видно, что дома из сырцового кирпича, распространенные в Марокко, полностью разрушены.

Этот кирпич делают из глины и песка, и такие дома неустойчивы.

– Ситуация катастрофическая, многие дома полностью обрушились. Поскольку это были здания, построенные в основном из сырцового кирпича, во время разрушения они похоронили под собой людей, что также усложняет возможность найти их живыми. Погибших много, но оценить их количество очень сложно, — отметил в комментарии журналистам общественный активист Омар Саадун.

По его словам, жители изолированных сел в Атласских горах зависят от поставок воды и продуктов питания. У них проблемы с электроснабжением и телефонной связью.

Как отмечает издание The Guardian, землетрясение стерло с лица земли целые села в горах. Там местные жители и военнослужащие продолжают поиски выживших и тел погибших.

Как объяснил журналистам Мехрдад Сасани, профессор гражданской и экологической инженерии в Северо-Восточном университете (США), в марокканских селах преобладают более дешевые здания из сырцового кирпича. И это увеличивает риск гибели людей при землетрясении.

– Эти типы конструкций очень хрупкие. Это означает, что они не обладают гибкостью и подвижностью, необходимой во время землетрясения, а потому могут обвалиться, — отметил Сасани.

Кроме того, глиняный материал, который использовался для домов, увеличил риск удушья для их жителей, оказавшихся под обломками. Ведь после обвала домов нет “воздушных карманов”, которые могли бы позволить уцелевшим продолжать дышать.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от подземных толчков в Марракеше и близлежащих регионах пострадали не менее 300 тыс. человек.

Землетрясение повредило исторические стены, окружающие исторический городской квартал Марракеша – Медину. Они были заложены еще в начале XII века. Этот старинный район Марракеша является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

