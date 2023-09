Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,4 тис., населені пункти в руїнах

Кількість жертв потужного землетрусу в Марокко продовжує зростати і вже перевищила 2,4 тис. осіб. Пошуково-рятувальна операція в країні триває.

За даними державних ЗМІ, станом на 10:00 ранку за місцевим часом підтверджено загибель щонайменше 2 497 осіб.

Ще 2 476 людей зазнали поранень. Такі дані оприлюднили в Міністерстві внутрішніх справ Марокко.

Зараз дивляться

Кількість жертв може зрости, коли рятувальні команди досягнуть віддалених сіл в Атлаських горах. Руйнування доріг заважає марокканській владі спрямувати допомогу в деякі з найбільш постраждалих регіонів країни.

– Рятувальні роботи тривають, щоб дістатися до найбільш постраждалих районів. Землетрус вразив гірські райони, які географічно розкидані, і в деяких випадках до них складно дістатися, – повідомили телеканалу CNN в уряді Марокко.

Влада використовує гелікоптери, щоб дістатися до постраждалих, і техніку, щоб прибрати завали з доріг, розгортає польові госпіталі, щоб доставляти туди поранених.

VIDEO: ???????? Search for survivors after deadly Morocco quake Rescue workers search for people beneath the rubble of collapsed buildings in the village of Amizmiz after the country was hit by its strongest-ever recorded earthquake, killing more than 2,000 people pic.twitter.com/JnnsbQLaMs — AFP News Agency (@AFP) September 10, 2023

Міжнародна спільнота запропонувала Марокко допомогу для порятунку тих, хто ще міг вціліти під завалами через три дні після землетрусу.

Влада Марокко заявила, що “позитивно відреагувала” на пропозиції від пошуково-рятувальних команд з Іспанії, Катару, Великої Британії та Об’єднаних Арабських Еміратів. Водночас вона досі не прийняла пропозиції від інших держав, попри невідкладний характер катастрофи.

Із пропозиціями допомоги, наприклад, виступили Туреччина та Франція. Вони чекають на офіційний запит від марокканської влади.

Король Марокко Мохаммед VI подякував іншим країнам під час наради з ліквідації наслідків землетрусу. Водночас зазначалося, що “марокканська влада провела точну оцінку потреб на місцях, враховуючи той факт, що відсутність координації в таких ситуаціях може виявитися контрпродуктивною”.

Міністерство оборони Іспанії оголосило, що вже направило 86 рятувальників із пошуковими собаками. А з Катару вилетів літак із гуманітарною допомогою.

Watch: Search teams race against time to rescue survivors trapped under rubble more than 48 hours after the Morocco earthquake. The death toll has risen to 2,497, authorities say.#MoroccoEarthquake #Marrakech Read more: https://t.co/rsPEtTTacs pic.twitter.com/HeGOqk4XlQ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 11, 2023

Катастрофічні руйнування

Землетрус магнітудою 6,8 став найбільш смертоносним у Марокко за понад шість десятиліть: відтоді, як потужні підземні поштовхи в 1960 році зруйнували місто Агадір, забравши життя понад 12 тис. людей.

Епіцентром підземних поштовхів у п’ятницю, 8 вересня, був гірський хребет Високий Атлас, що входить до складу Атлаських гір.

Епіцентр був розташований приблизно за 72 км на південний захід від старовинного міста Марракеш, яке зазнало руйнувань.

Найбільше ж постраждали невеликі населені пункти в провінції Аль-Хауз, розташовані ближче до епіцентру землетрусу. На кадрах видно, що будинки з сирцевої цегли, поширені в Марокко, повністю зруйновані.

Цю цеглу роблять із глини та піску, і такі будинки нестійкі.

– Ситуація катастрофічна, багато будинків повністю обвалилися. Оскільки це були будинки, зведені здебільшого із сирцевої цегли, під час руйнування вони поховали під собою людей, що також ускладнює можливість знайти їх живими. Загиблих багато, але оцінити їхню кількість дуже складно, – зазначив у коментарі журналістам громадський активіст Омар Саадун.

За його словами, жителі ізольованих сіл в Атлаських горах залежать від поставок води та продуктів харчування. Вони мають проблеми з електропостачанням та телефонним зв’язком.

Як зазначає видання The Guardian, землетрус стер з лиця землі цілі села в горах. Там місцеві мешканці та військовослужбовці продовжують пошуки тих, хто вижив, і тіл загиблих.

More footage from the aftermath of the earthquake. May Allah give them sabr pic.twitter.com/bgicQ7YnaR — Captain Morocco???????? (@AtlasIion) September 10, 2023

Як пояснив журналістам Мехрдад Сасані, професор цивільної та екологічної інженерії у Північно-Східному університеті (США), в марокканських селах переважають дешевші будинки з сирцевої цегли. І це збільшує ризик загибелі людей під час землетрусу.

– Ці типи конструкцій дуже тендітні. Це означає, що вони не мають гнучкості й рухливості, необхідної під час землетрусу, а тому можуть обвалитися, – зазначив Сасані.

Крім того, глиняний матеріал, який використовувався для будинків, збільшив ризик задухи для їх мешканців, які опинилися під уламками. Адже після обвалу будинків немає “повітряних кишень”, які могли б дозволити вцілілим продовжувати дихати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від підземних поштовхів у Марракеші та прилеглих регіонах постраждали не менше 300 тис. осіб.

Землетрус пошкодив історичні стіни, які оточують історичний міський квартал Марракеша – Медину. Вони були закладені ще на початку XII ст. Цей старовинний район Марракеша є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.