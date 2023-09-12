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Из-за поправок к Конституции. В ПАСЕ признали Россию диктатурой

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность относительно легитимности и законности поправок в Конституцию России, внесенных в июле 2020 года. Они, в частности, позволили Владимиру Путину оставаться президентом РФ до 2036 года.

Об этом сообщили на сайте ПАСЕ.

— Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру, — говорится в заявлении.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что “отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы”.

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Там добавили, что российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры “представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей”, как это определено в статье 2 Устава ООН.

— Поэтому восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира, — подытожил комитет.

Члены комитета также подтвердили свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая президента Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.

Ранее в Совете Европы определили принципы для достижения “полной ответственности” РФ за войну.

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Владимир Путин, ПАСЕ, Путін, Росія
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