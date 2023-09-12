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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через поправки до Конституції. У ПАРЄ визнали Росію диктатурою

ПАРЄ
Фото: Depositphotos

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності та законності поправок до Конституції Росії, внесених у липні 2020 року. Вони, зокрема, дозволили Володимиру Путіну залишатись президентом РФ до 2036 року.

Про це повідомили на сайті ПАРЄ.

– Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на фактичну диктатуру, – йдеться у заяві.

Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що “відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи”.

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Там додали, що російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури “становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів”, як це визначено у статті 2 Статуту ООН.

– Тому відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи і всього світу, – підсумував комітет.

Члени комітету також підтвердили свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з президентом Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.

Раніше у Раді Європи визначили принципи для досягнення “повної відповідальності” РФ за війну.

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Володимир Путін, ПАРЄ, Путін, Росія
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Через поправки до Конституції. У ПАРЄ визнали Росію диктатурою
У Раді Європи визначили принципи для досягнення “повної відповідальності” РФ за війну
Через поправки до Конституції. У ПАРЄ визнали Росію диктатурою

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