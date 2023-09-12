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Юлия Соколова, редактор ленты

Реакция на “хлопки”: вокруг Москвы усиливают ПВО для защиты от дронов

Москва
Фото: Getty Images

Российские власти в течение последних недель пытаются укрепить систему ПВО вокруг Москвы, стараясь эффективнее защищаться от регулярных атак дронов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– В последние недели РФ перекалибровала позиции своей системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия вокруг Москвы, пытаясь эффективнее защищаться от атак беспилотников, которым город сейчас подвергается большинство дней, – говорится в сообщении.

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Так, с начала сентября российские системы ПВО SA-22 (Панцирь-С1) вокруг Москвы были замечены размещенными на возвышениях (на приподнятых башнях и пандусах).

А ранее руководство РФ прибегло к размещению зенитных комплексов Панцирь-С1 на крышах официальных зданий в Москве – после атак на авиабазы Энгельс и Дягилево в декабре 2022 года.

В разведке считают, что перенастройка системы ПВО вокруг Москвы “почти наверняка позволит выявлять и поражать” цели типа беспилотников.

– Однако, вероятно, это также должно служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем, — сказано в анализе.

Ранее профильный портал Defense Express писал, что враг создает вокруг Москвы новые позиционные районы ПВО. Это укрепленные насыпи или башни из металлоконструкций либо железобетона.

Цель таких конструкций – поднять средства ПВО выше, чтобы увеличить обзор радиолокационной станции.

Как известно, в последнее время в Москве и Подмосковье периодически раздаются взрывы из-за атак беспилотников.

В украинской разведке объясняли, что “хлопки” в разных российских регионах направлены на то, чтобы подорвать военный потенциал РФ.

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Война в Украине, Великобритания, Дрони, Москва, Разведка, Російська агресія
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