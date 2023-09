Реакция на “хлопки”: вокруг Москвы усиливают ПВО для защиты от дронов

Российские власти в течение последних недель пытаются укрепить систему ПВО вокруг Москвы, стараясь эффективнее защищаться от регулярных атак дронов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– В последние недели РФ перекалибровала позиции своей системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия вокруг Москвы, пытаясь эффективнее защищаться от атак беспилотников, которым город сейчас подвергается большинство дней, – говорится в сообщении.

Так, с начала сентября российские системы ПВО SA-22 (Панцирь-С1) вокруг Москвы были замечены размещенными на возвышениях (на приподнятых башнях и пандусах).

А ранее руководство РФ прибегло к размещению зенитных комплексов Панцирь-С1 на крышах официальных зданий в Москве – после атак на авиабазы Энгельс и Дягилево в декабре 2022 года.

В разведке считают, что перенастройка системы ПВО вокруг Москвы “почти наверняка позволит выявлять и поражать” цели типа беспилотников.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Mv8cRZoCV8

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Bx8Qaiz3tN

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 12, 2023