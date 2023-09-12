Реакция на “хлопки”: вокруг Москвы усиливают ПВО для защиты от дронов
Российские власти в течение последних недель пытаются укрепить систему ПВО вокруг Москвы, стараясь эффективнее защищаться от регулярных атак дронов.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
– В последние недели РФ перекалибровала позиции своей системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия вокруг Москвы, пытаясь эффективнее защищаться от атак беспилотников, которым город сейчас подвергается большинство дней, – говорится в сообщении.
Так, с начала сентября российские системы ПВО SA-22 (Панцирь-С1) вокруг Москвы были замечены размещенными на возвышениях (на приподнятых башнях и пандусах).
А ранее руководство РФ прибегло к размещению зенитных комплексов Панцирь-С1 на крышах официальных зданий в Москве – после атак на авиабазы Энгельс и Дягилево в декабре 2022 года.
В разведке считают, что перенастройка системы ПВО вокруг Москвы “почти наверняка позволит выявлять и поражать” цели типа беспилотников.
– Однако, вероятно, это также должно служить громким заверением общественности в том, что власти держат угрозу под контролем, — сказано в анализе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 12, 2023
Ранее профильный портал Defense Express писал, что враг создает вокруг Москвы новые позиционные районы ПВО. Это укрепленные насыпи или башни из металлоконструкций либо железобетона.
Цель таких конструкций – поднять средства ПВО выше, чтобы увеличить обзор радиолокационной станции.
Как известно, в последнее время в Москве и Подмосковье периодически раздаются взрывы из-за атак беспилотников.
В украинской разведке объясняли, что “хлопки” в разных российских регионах направлены на то, чтобы подорвать военный потенциал РФ.
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