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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Реакція на “бавовну”: довкола Москви посилюють ППО для захисту від дронів

Москва
Фото: Getty Images

Російська влада протягом останніх тижнів намагається зміцнити систему ППО довкола Москви, сподіваючись ефективніше захищатися від регулярних атак дронів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– Протягом останніх тижнів РФ перекалібрувала позиції своєї системи протиповітряної оборони малого та середнього радіусу дії навколо Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників, яких місто зараз зазнає більшість днів, – ідеться в повідомленні.

Так, від початку вересня російські системи ППО SA-22 (Панцир-С1) навколо Москви були помічені розміщеними на підвищеннях (на піднесених вежах і пандусах).

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А раніше керівництво РФ вдалося до розміщення зенітних комплексів Панцир-С1 на дахах офіційних будівель у Москві – після атак на авіабази Енгельс і Дягілєво в грудні 2022 року.

У розвідці вважають, що переналаштування системи ППО навколо Москви “майже напевно дасть змогу виявляти та вражати” цілі на кшталт безпілотників.

– Проте, ймовірно, це також має слугувати гучним запевненням громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем, – йдеться в аналізі.

Раніше профільний портал Defense Express писав, що ворог створює навколо Москви нові позиційні райони ППО. Це укріплені насипи або ж вежі з металоконструкцій чи залізобетону.

Мета таких конструкцій – підняти засоби ППО вище, щоб збільшити огляд радіолокаційної станції.

Як відомо, останнім часом у Москві та Підмосков’ї періодично лунають вибухи через атаки безпілотників.

В українській розвідці пояснювали, що “бавовна” в різних російських регіонах має на меті підірвати військовий потенціал РФ..

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Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Москва, Розвідка, Російська агресія
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