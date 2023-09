Реакція на “бавовну”: довкола Москви посилюють ППО для захисту від дронів

Російська влада протягом останніх тижнів намагається зміцнити систему ППО довкола Москви, сподіваючись ефективніше захищатися від регулярних атак дронів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Так, від початку вересня російські системи ППО SA-22 (Панцир-С1) навколо Москви були помічені розміщеними на підвищеннях (на піднесених вежах і пандусах).

А раніше керівництво РФ вдалося до розміщення зенітних комплексів Панцир-С1 на дахах офіційних будівель у Москві – після атак на авіабази Енгельс і Дягілєво в грудні 2022 року.

У розвідці вважають, що переналаштування системи ППО навколо Москви “майже напевно дасть змогу виявляти та вражати” цілі на кшталт безпілотників.

