Реакція на “бавовну”: довкола Москви посилюють ППО для захисту від дронів
Російська влада протягом останніх тижнів намагається зміцнити систему ППО довкола Москви, сподіваючись ефективніше захищатися від регулярних атак дронів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
– Протягом останніх тижнів РФ перекалібрувала позиції своєї системи протиповітряної оборони малого та середнього радіусу дії навколо Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників, яких місто зараз зазнає більшість днів, – ідеться в повідомленні.
Так, від початку вересня російські системи ППО SA-22 (Панцир-С1) навколо Москви були помічені розміщеними на підвищеннях (на піднесених вежах і пандусах).
А раніше керівництво РФ вдалося до розміщення зенітних комплексів Панцир-С1 на дахах офіційних будівель у Москві – після атак на авіабази Енгельс і Дягілєво в грудні 2022 року.
У розвідці вважають, що переналаштування системи ППО навколо Москви “майже напевно дасть змогу виявляти та вражати” цілі на кшталт безпілотників.
– Проте, ймовірно, це також має слугувати гучним запевненням громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем, – йдеться в аналізі.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 September 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Bx8Qaiz3tN
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 12, 2023
Раніше профільний портал Defense Express писав, що ворог створює навколо Москви нові позиційні райони ППО. Це укріплені насипи або ж вежі з металоконструкцій чи залізобетону.
Мета таких конструкцій – підняти засоби ППО вище, щоб збільшити огляд радіолокаційної станції.
Як відомо, останнім часом у Москві та Підмосков’ї періодично лунають вибухи через атаки безпілотників.
В українській розвідці пояснювали, що “бавовна” в різних російських регіонах має на меті підірвати військовий потенціал РФ..
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