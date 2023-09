Смыло целые кварталы: в Ливии из-за прорыва дамб и наводнения погибли около 2 тыс. человек

В Ливии произошло масштабное наводнение, в результате которого погибли около 2 тыс. человек, а еще 10 тыс. считаются пропавшими без вести. Катастрофу спровоцировал мощный шторм Даниэль, охвативший северо-восток страны.

Как сообщает американский телеканал CNN, из-за шторма и дождей разрушились две дамбы, и потоки воды хлынули на населенные пункты.

По данным местных властей, в городе Дерна, потерпевшем наибольшие разрушения, почти 6 тыс. человек считаются пропавшими без вести. Наводнение смыло в городе целые кварталы, разрушило мосты, нанеся катастрофический ущерб.

At least 10,000 people are believed to be missing in Libya because of flooding from Storm Daniel, an international agency estimates.

The city of Derna has been most acutely affected, after raging torrents of water tore through two dams and swept entire buildings into the sea.… pic.twitter.com/4c36xl2VbP

